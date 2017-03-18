رغم الحظر .. ألمانيا : آلاف الأكراد يتظاهرون و يرفعون أعلام حزب العمال الكردستاني و أوجلان

انطلقت مسيرتان شارك فيها أكراد من كافة أنحاء ألمانيا في مظاهرة بمدينة فرانكفورت الألمانية صباح السبت، بغرض المشاركة في تجمع بمناسبة الاحتفال برأس السنة الكردية “نوروز”.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات، من بينها “لا للديكتاتورية – نعم للديمقراطية والحرية” و”الحرية لكردستان” و”الديمقراطية لتركيا”.

وتوقع منظمو المظاهرة مشاركة نحو 20 ألف شخص، ودارت الموضوعات الرئيسية في المظاهرة حول تطورات السياسة الداخلية في تركيا والاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، والذي من شأنه منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.

وحمل بعض المتظاهرين شعارات وأعلام حزب العمال الكردستاني المحظور والمنصنف كمنظمة إرهابية في ألمانيا، لكن الشرطة طالبتهم بطيها ومنعتهم من رفعها، حسب المتحدثة باسم الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد نشرت قبل أيام قائمة بالشعارات والأعلام الممنوع تداولها ورفعها في ألمانيا، وعممت القرار على جميع الولايات الألمانية، ومن يرفع هذه الشعارات الممنوعة سوف تتم متابعته قضائيا، حسب وزارة الداخلية الاتحادية.

واعترض بعض ممثلي الأكراد على توسيع قائمة الحظر على الشعارات في ألمانيا ووصفوا حظر شعارات “حركة التحرير” الكردية بأنه يعادل “الحظر على الهوية الكردية”، ويشمل الحظر أيضا رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان، والمعتقل في تركيا منذ عام 1999. (DPA-AFP-DW)

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