صحيفة : غوارديولا يستغني عن 10 لاعبين من مانشستر

أفادت صيحفة “ذا صن” الإنكليزية بأن #بيب_غوالاديولا، مدرب #مانشستر_سيتي يحضر لمذبحة كروية في الفريق، برحيل أكثر من 10 لاعبين في الصيف المقبل.

وكان غوارديولا قد تولى تدريب مانشستر سيتي الإنكليزي هذا الموسم، ليكون خليفة للشيلي مانويل بيليغريني.

وتوقع الكثيرون نجاح المدرب الإسباني مع السيتزن، لكن لم يظهر الفريق بالمستوى المطلوب، وخروجه من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لابتعاده عن المراكز الأولى في البريميرليغ.

وأشارت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، إلى أن غوارديولا سيستغني عن عدد كبير من لاعبي الفريق في الصيف المقبل، في محاولة منه لضخ دماء جديدة بالفريق.

وأضافت الصحيفة أن من بين اللاعبين الذين سيرحلون الصيف المقبل هم الفرنسي غايل كليشي، والبرازيلي فيرناندو، والإيفواري يايا توريه، والإسباني خيسوس نافاس، والإنكليزي جو هارت، والشيلي كلاوديو برافو، والصربي كولاروف، والبلجيكي كومباني.

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