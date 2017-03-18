عبد الباري عطوان يتبرز ممانعة و مقاومة كما لم يفعل من قبل و يحتفل بإطلاق بشار الأسد صاروخاً على الطائرات الإسرائيلية ( فيديو )
عكس السير
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52 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش 4 تعليقات
عبد الباري عطوان يتبرز ممانعة و مقاومة كما لم يفعل من قبل و يحتفل بإطلاق بشار الأسد صاروخاً على الطائرات الإسرائيلية ( فيديو )
هدا المنغولي لسه هو والمحنبكجية مابيعرف انو حق الرد يكون في ارض العدو تضرب شو حمار وكل مين مفكر هدا رد يعني اذا واحد عميسلخك مئة كف وصديت شي كف صرت عمترد شخاخين من يوم يومكم
عبد القابض دولار باع صحيفة القدس وقبلها باع والده تراب فلسطين … ولسان حاله يقول لا يعنينا موت آلاف السوريين يعنينا فقط من يقف ضد اسرائيل ولو بالكلام الكاذب المفضوح … مريض نفسي وحاقد تافه
علاك
يلعن أبوك جحش