فلورنتينو بيريز : الريال سيقاتل للفوز بالدوري الإسباني و الأبطال

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتيو بيريز أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأعرب بيريز، خلال حفل تقديم اتفاق الرعاية الجديد مع إحدى شركات الجعة، عن شعوره بالثقة إزاء تلك المرحلة الحاسمة من الموسم، مؤكداً أن فريق المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، سينافس من أجل الفوز بلقبي الليغا والتشامبيونز ليغ، بعد أن فاز بكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية بداية هذا الموسم.

وتابع: “ينبغي أن يبذل الفريق قصارى جهده للفوز والجمهور سيقف إلى جانبه”.

ويتصدر الريال حالياً منفرداً جدول الليغا، ويتطلع لحجز مقعد في نصف نهائي دوري الأبطال بتجاوز بايرن ميونخ الذي يلعب تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ( EFE )

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