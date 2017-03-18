فيديو شذوذ جنسي مسرب لقاض لبناني يجبره على الاستقالة

أفادت وسائل إعلام محلية، أن قاضيًا لبنانيًا، اضطُر لتقديم استقالته، بعد ما تم تسريب فيديو يظهر تورطه بعلاقة جنسية شاذة.

وقالت قناة “إم تي في” اللبنانية: ”انتشر بين القضاة والمحامين، فيديو بطله القاضي ط. م. الذي يظهر في وضع جنسي مشبوه داخل سيارة مع رجل آخر يعتقد أنه هو من قام بتسريب الفيديو الذي صُوّر بعلم القاضي”.

ورجحت أن يكون الهدف من تسريب الفيديو الإساءة المهنية والشخصية للقاضي، على أبواب التشكيلات القضائية المنتظرة.

وتعقيبًا على الموضوع قالت أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى اللبناني، في بيان لها “يجري التداول عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن ثمة تسجيلاً يظهر فيه قاض في وضع شائن”.

وأضاف البيان: “ما يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى التوضيح أنه بغض النظر عن مدى صحة مضمون ذلك التسجيل، فإن الشخص المعني بذلك الخبر لم يعد قاضيًا”.

عكس السير