مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يطالب واشنطن بتحقيق شفّاف حول استهداف مسجد في حلب

طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الولايات المتحدة بإجراء تحقيق شفّاف عمّا إذا كانت مقاتلاتها استهدفت مصلّين في إحدى المساجد بين محافظتي “حلب” و”إدلب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن “كير”، المعنية بالدفاع عن حقوق المسلمين، الجمعة، على خلفية تبنّي القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية على قرية “الجينة” التابعة لمدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأضاف البيان: “نريد من دولتنا التحقيق بشكل شفّاف وشامل عمّا إذا كانت قد استهدفت عشرات السوريين أثناء الصلاة، والإفصاح عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام”.

ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى “نفي الاتهامات الموجهة ضدها إذا لم تكن مسؤولة عن الغارة الجوية، واتخاذ الخطوات اللازمة في حال العكس″.

وشدّد المجلس في بيانه على أنه “لا يمكن تحقيق نتائج في الحرب ضد تنظيم داعش والإرهاب عبر قتل المدنيين السوريين”.(ANADOLU)

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