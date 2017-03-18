محاكمة صائد ” فراشة ” نادرة في بريطانيا

أدانت محكمة في مدينة #بريستول_هاوي جمع بريطاني بتهمة قتل فراشتين من الأكثر ندرة في البلاد من نوع “فينغاروس اريون”، وهي من الأجناس المحمية التي كانت تلقى رواجا كبيرا في العصر الفيكتوري.

ودان القضاة فيليب كولن (57 عاما) بتهمة قتل وإمساك وحيازة فراشات من نوع “فينغاروس اريون”، وهذه حالة نادرة إذ لم تحصل يوما ملاحقات على خلفية الإمساك بفراشات وقتلها في الماضي، بحسب المدعي العام كيفن ويتي.

ويواجه المتهم احتمال السجن، وسيصدر الحكم في هذا الشأن في السابع من نيسان/أبريل.

وقد رصد كولن وهو يمسك بفراشتين من هذا النوع النادر في موقعين محميين في منطقة غلوسترشير ثم في سومرست (جنوب غرب) في اليوم التالي، وفتشت الشرطة منزله في بريستول في شباط/فبراير 2016 وعثرت على عدد كبير من الفراشات النافقة بينها اثنتان من نوع “فينغاروس اريون”.

وتمكن المحققون من تحديد موقع هاوي الجمع من خلال موقع “إي باي” حيث كان يبيع الفراشات بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وقد أكد أنه اشتراها من مزارع لتربية الفراشات في أوروبا.

وقد رصدت فراشات “فينغاروس اريون” للمرة الأولى سنة 1795، وفُقد أثرها سنة 1979 ثم تمت إعادتها سنة 1983 بالاستعانة بفراشات متأتية من السويد أدخلت إلى نحو عشرة مواقع محمية.

وبحسب منظمة “باترفلاي كونسرفيشن” غير الحكومية، ثمة سوق سوداء لهذه الفراشات اذ تباع بأسعار تراوح بين 200 جنيه استرليني و300 (230 الى 350 يورو) للفراشة الواحدة.

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