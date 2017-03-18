مدير أتلتيكو : لا يقلقنا خوض مباراة الإياب على أرض ليستر

علق مدير نادي #أتلتيكو_مدريد، كليمينتي فيافيردي، على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، التي أسفرت عن مواجهة “الروخيبلانكوس” أمام #ليستر_سيتي الإنكليزي، مشيراً إلى أنه لا يقلقه ترتيب المباراتين، رغم أن لقاء الذهاب سيقام في “فيسنتي كالديرون”.

وأكد: “نحن عادة لا نشعر بالقلق بسبب جدول المباريات، لأنه بالتأكيد في هذه الأدوار الإقصائية المباراتان ستختلفان تماماً. ما عليك فعله هو أن تعرف كيف تنافس في كل واحدة منهما. لا أرى أهمية للعب أولاً على الأرض ثم بالخارج إياباً”.

وعن ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، قال: “في دور المجموعات أثبت أنه فريق يجب أن يؤخذ في الحسبان، وستكون مواجهته شديدة الصعوبة. سبق وتواجهنا من قبل، لأننا لعبنا أمامه في كأس “يويفا” (المسمى القديم للدوري الأوروبي) في التسعينيات. وتجاوزناه وقتها ونأمل أن نسير على نفس الخطى الآن”.

وبسؤاله عما إذا كان ليستر الفريق الأضعف في القرعة التي أجريت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، قال مدير وصيف البطولة العام الماضي: “عندما تبلغ ربع النهائي وبين أفضل 8 فرق في أوروبا، لا يكون هناك مكان للضعيف، وأعتقد أنه يجب احترام الخصوم كثيراً.. ليستر وصل لهذا الدور عن جدارة وتجاوز خصماً في حجم إشبيلية. بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة”.

وتابع: “ما على أتلتيكو أن يفعله هو استغلال الفرص التي ستسنح أمامه.. أنا أعتقد أن حظ إشبيلية كان سيئاً لأنه كان أفضل في المباراتين لكن كرة القدم هكذا، ونحن لدينا ثقة في أنفسنا نابعة من منافستنا خلال السنوات الأخيرة في البطولة، ونتمنى أن نكون قادرين على عدم ارتكاب أخطاء”. ( EFE )

عكس السير