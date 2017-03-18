مصر : ” رؤيا ” جماعية غريبة تخرج متوفى من قبره بعد 73 يوماً

شهدت قرية بجنوب #مصر واقعة غريبة وطريفة حيث خرج مئات الأهالي من منازلهم إلى المقبرة المجاورة لها ليقوموا بنبش قبر ميت وإخراج جثته بعد مرور 73 يوماً على وفاته ودفنه بسبب “رؤيا”.

ونقلت قناة العربية من وسائل الإعلام المصرية عن أهالي قرية بمحافظة #بني_سويف أن قصة انتشرت في القرية عن مشاهدة أصدقاء المتوفى رؤيا جماعية بوجود هذا الشخص في حدائق واسعة وكأنها في الجنة حسب قولهم.

وقام أهالي القرية بتشييع جثمان المتوفى مرة أخرى على دقات الطبول والمزمار البلدي من المقبرة إلى منزل تابع لأسرة الميت، وأعادوا دفنه في المنزل ووضعوا صورة كبيرة على المقبرة الجديدة.

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