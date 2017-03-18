موظف بشركة ” آبل ” يكشف عن آلة سرية لصيانة هواتف ” آي فون ” !

نشر موظف سابق في شركة #آبل صورة بعنوان “آلة معاينة #آيفون”، وهو جهاز يستخدم لصيانة هواتف آيفون مباشرة في متجر آبل، بحسب “مذربورد”.

هذا و توجد “آلة معاينة آيفون” في جميع متاجر آبل الرسمية، ولكن الذين يعلمون بوجودها قلة. وقال المصدر أن استخدام هذه الأجهزة بدأ بعد إصدار هاتف آيفون 5 إس.

كما قال الموظف السابق في آبل وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “تبدو هذه الآلة الخرقاء الكبيرة كما لو أنها جمعت في الفناء الخلفي”. ووفقا له، كان يجب ضبط الآلة لمدة نصف ساعة تقريبا قبل القيام بإصلاح الهاتف الذكي، بالإضافة إلى وجود سائل خطير داخل الآلة ينبغي استخدام قفازات لنقله.

ويمكن للجهاز معاينة الكاميرا والشاشة، وكذلك إصلاح الماسح الضوئي وقارئ البصمات.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة غير متوفرة لدى المتاجر غير الرسمية، وبهذا الشكل تكون الشركة قد احتكرت أنواعا معينة من إصلاحات آيفون.

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