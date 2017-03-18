نصيحة طبية للمدخنين : أكثروا من الخضار و الفواكه

قالت دراسة سويدية إن تناول المدخنين الحاليين والسابقين للمزيد من الخضار والفاكهة قد يقلل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ومن بين أكثر من 40 ألف رجل فإن المدخنين الحاليين الذين يتناولون خمس حصص أو أكثر من #الفاكهة والخضر يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المئة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، مقارنة بالمدخنين الذين يتناولون حصتين من هذه الأطعمة أو أقل.

وقالت جوانا كالوزا، التي قادت فريق الدراسة وهي من معهد كارولينسكا في ستوكهولم “يجب على كل المدخنين والمدخنين السابقين أن يتناولوا الفاكهة والخضراوات قدر الإمكان”.

وذكرت لرويترز هيلث “كل حصة إضافية من الفاكهة والخضر تقلص بشكل كبير احتمال الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن”.

ويصعب الانسداد الرئوي المزمن عملية التنفس ويمكن أن يسبب السعال. والنوع الأكثر شيوعا من هذا المرض هو انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن وعادة ما يصيبان المدخنين أو المدخنين السابقين.

وكتب الباحثون في دورية ثوراكس “مضادات الأكسدة الموجودة في الخضر والفاكهة قد تساعد في حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن التدخين”. ( reuters )

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