هولندا : بلدية تقدم دروساً إضافية في السباحة لأطفال اللاجئين

تسعى بلدية في هولندا لتخصيص أموال لتقديم دروس بالسباحة لأطفال اللاجئين المتواجدين فيها.
صحيفة”خيلدرلاندر” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلدية بيركيلاند ستقدم دروساً في السباحة لأطفال اللاجئين المقيمين في مناطقها، لعدة أسباب أهمها “السلامة”.
ويوجد في بيركيلاند حوالي 40 طفلاً من عائلات لاجئة (من عمر 4 إلى 12 عاماً)، ويذهب مرتادو مدرسة “دا فيرلد بوم” منهم، إلى دورس السباحة، أيام الثلاثاء، مع تلاميذ آخرين من نفس المدرسة.
وقالت البلدية، إن الحادث المميت الذي وقع في مسبح مدينة “رهينن”، حيث غرقت طفلة سورية بعد وصولها إلى هولندا بفترة قصيرة خلال دروس السباحة، لا يجب أن يتكرر.
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عكس السير
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في الوقت الذي تقدم فيه دولا غربية لا تربطنا بها سوى الانسانية التي تربط كل البشر على سطح هذا الكوكب اموالا كثيرة واضافية لاعالة ومساعدة اللاجئين السوريين يقدم النظام اموالا جديدة لشراء الاسلحة لقتلهم وملاحقتهم وسجنهم والاساءة اليهم والتحريض عليهم ويقدم لهم مزيدا من الحرمان في الخبز والماء والكهرباء ويقدم المزيد من طوابير القتلة والشبيحة والمرتزقة لقتلهم وتهجيرهم والتخلص منهم لتبقى سوريا ملاذا لكل القتلة والافاقين في العالم