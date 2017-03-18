هولندا : بلدية تقدم دروساً إضافية في السباحة لأطفال اللاجئين

تسعى بلدية في هولندا لتخصيص أموال لتقديم دروس بالسباحة لأطفال اللاجئين المتواجدين فيها.

صحيفة”خيلدرلاندر” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلدية بيركيلاند ستقدم دروساً في السباحة لأطفال اللاجئين المقيمين في مناطقها، لعدة أسباب أهمها “السلامة”.

ويوجد في بيركيلاند حوالي 40 طفلاً من عائلات لاجئة (من عمر 4 إلى 12 عاماً)، ويذهب مرتادو مدرسة “دا فيرلد بوم” منهم، إلى دورس السباحة، أيام الثلاثاء، مع تلاميذ آخرين من نفس المدرسة.

وقالت البلدية، إن الحادث المميت الذي وقع في مسبح مدينة “رهينن”، حيث غرقت طفلة سورية بعد وصولها إلى هولندا بفترة قصيرة خلال دروس السباحة، لا يجب أن يتكرر.

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عكس السير