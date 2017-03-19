ألمانيا : السجن للاجئ سوري اغتصب طالبة جامعية في غرفتها

حكمت المحكمة في مدينة هايلبرون الألماينة، بالسجن لمدة ٣ سنوات و٣ أشهر، على لاجئ سوري، اتهم باغتصاب طالبة جامعية تساعد اللاجئين في مدينة كونتسلزاو، جنوبي ألمانيا.

وأفادت صحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن” الألمانية المحلية، يوم الخميس الماضي (16/5)، أن اللاجئ السوري البالغ من العمر 23 عاماً تعرّف على الطالبة التي تبلغ من العمر 32 عاماً في شهر أيار من العام الماضي، بعد وصوله لألمانيا في شهر شباط.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الفتاة كانت تساعد اللاجئين في المدينة، وهناك تعرفت على الشاب وساعدته في الحصول على موطئ قدم في المدينة.

وأشارت إلى أن العلاقة بين اللاجئ السوري والفتاة تطورت وأصبحت “وثيقة”، وأصبحا يتلقيان كثيراً، بعد ذلك قام الشاب بزيارة الفتاة لمشاهدة فيلم، وقام باغتصابها داخل غرفتها (في السكن الطلابي).

وختمت الصحيفة بالقول إن الفتاة حاولت المقاومة، لكن الشاب ظلّ يغتصبها لمدة نصف ساعة، ثم تركها مصابة بجروح طفيفة.

عكس السير