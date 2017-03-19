ألمانيا : قاتل الشاب السويسري في مدينة كونستانتس ” ليس سورياً “

دحضت الشرطة الألمانية المزاعم التي تحدثت عن أن الشاب السويسري الذي قتل في الثالث عشر من الشهر الجاري في أحد بارات مدينة كونستانتس بولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية، على الحدود مع سويسرا، قتل على يد لاجئ سوري.

وكانت الشرطة اعتقلت 4 مشتبه بهم، بعد مقتل الشاب، وقالت صحيفة “بليك” السويسرية، إن من بين المشتبه بهم “سوري”، إلا أن الشرطة رفضت النفي أو التأكيد.

وسائل إعلام ألمانية قالت يوم أمس، بحسب ما رصد عكس السير، ونقلت عن الشرطة قولها إن قاتل السوريسري هو “ألماني ومن عائلة ألمانية تسكن في مدينة كونستانتس”.

ولم تذكر الشرطة، أسماء أو جنسيات المشتبه بهم بعد اعتقالهم، الأمر الذي أثار موجة غضب وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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عكس السير