ألمانيا : مثيرو شعب يشتمون و يضربون لاجئين سوريين في ” روستوك “

هاجم سبعة رجال يشتبه بأنهم من مثيري الشغب، بعد مباراة في مدينة روستوك، شمالي ألمانيا، ثلاثة شبان سوريين، وشتموهم وقاموا بضربهم.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت، يوم الخميس الماضي، أن السوريين الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عاماً،

ووقع الحادث مساء يوم الأربعاء (15/3)، حيث خرج سبعة رجال من سوبر ماركت في شارع “فيريدينسفيغ” وبدأوا بإطلاق شعارات معادية للأجانب وقاموا بضربهم على وجوههم.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهمين السبعة فروا قبل وصول الشرطة، واتجهوا إلى منطقة كروبيلنر تور ولم تتمكن الشرطة من القبض عليهم.

وختمت الشرطة بالقول إن الرجال السبعة يُعتقد أنهم من مثيري الشغب، وإنها تحقق بالحادثة.

عكس السير