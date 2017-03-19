إبراهيموفيتش : مواجهة غوارديولا تزيد معدل الأدرينالين

يرغب النجم السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي في الثأر من مدربه السابق في برشلونة الإسباني #بيب_غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وتحدث إبراهيموفيتش عن فترة انتقاله إلى برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في البداية كان كل شيء على ما يرام، كان لدي أهداف وكنت أريد اللعب. في وقت لاحق وبعد أعياد الميلاد بيب غوارديولا غير نظام اللعب، وقتها تغيرت الأمور”.

وأضاف “لم أذهب وأتحدث معه لأنني لم يكن لدي أي مشكلة، لقد كان هو المشكلة التي لا يمكن حلها، لا أعرف ما الصراع الذي كان دائرا”.

وتطرق إيبرا للحديث عن خلافه مع غوارديولا وقال بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “في البداية كان يتصل بي كل يوم في محاولة منه لإصلاح الأمر، ومن يوم لآخر أصبحت لا أريد اللعب، وهذا شيء يحفزني جدا عندما ألعب ضد الفرق التي يدربها، هذا يعطيني المزيد من الأدرينالين، إنها شخصيتي”.

وعن مدربه الحالي في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، قال: “أنا أعرف مورينيو وأعرف ما الذي يريده، وكيف يقوم بتحفيز لاعبيه، إنه يقول لك في وجهك ما تقدمه أنت، مع مورينيو لا تعطي فقط 100% بل 200%”.

وختم العملاق السويدي تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد وقال: “لقد وقعت عقدا لمدة عام واحد فقط مع عام آخر اختياري، ليس لدي الكثير من السنوات في الملاعب الآن، أريد صنع الاختلاف وأريد الاستمتاع، أرغب أن أبقى في القمة طوال مسيرتي”.

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