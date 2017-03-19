إطلاق اسم كريستيانو رونالدو على مطار مسقط رأسه

سيتم إطلاق اسم نجم فريق #ريال_مدريد، #كريستيانو_رونالدو، على مطار مدينة فونشال، مسقط رأسه وعاصمة أرخبيل ماديرا البرتغالي، اعتباراً من 29 مارس (آذار)، في حدث غير مسبوق سيساهم في الترويج السياحي للمدينة.

وقال مسؤول حكومة ماديرا ذاتية الحكم، إدواردو جيسوس، في تصريحات لصحيفة اكسبريسو: “ماديرا والبلد لديهما رغبة كبيرة في ربط اسم كريستيانو رونالدو بمطار فونشال”.

يشار إلى أن الترويج السياحي لماديرا دائماً ما ارتبط بالدعم غير المشروط للاعب ريال مدريد الذي سيحضر احتفالية إطلاق اسمه على المطار في 29 مارس (آذار).

وترى حكومة إقليم ماديرا أن هذا الحدث سيكون بمثابة حجر الأساس في استراتيجية سياحية تم وضعها لعام 2017، حيث يتوقع زيادة سنوية بنسبة 1.5% في عدد السائحين الوافدين، وبنسبة 2.5% في معدل انفاق كل زائر. ( EFE )

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