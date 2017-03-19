إنريكي : مستحيل أن أستاء من أونزوي

قال مدرب #برشلونة #لويس_إنريكي: “إنه لن يستاء أبداً من مساعده خوان كارلوس أونزوي، إذا ما تم اختياره في النهاية لخلافته في قيادة الفريق الكاتالوني”.

وأضاف في رده على الصحافيين لدى سؤاله حول ما إذا كان سيزعجه اختيار مساعده لخلافته في البرسا: “من المستحيل أن أختلف مع أونزي، لأننا أصدقاء منذ سنوات كثيرة”.

لكن لويس إنريكي الذي أعلن قبل أسابيع رحيله عن البرسا نهاية الموسم الجاري، أكد أنه لا يفكر في التعليق على شيء حول خليفته في تدريب الفريق.

وأكد: “قلت أنني سأظل بعيداً، أعتقد أن هذا أفضل للجميع”.

ولكنه تحدث عن احتمال استمرار إنييستا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو (حزيران) 2018، والذي أكد هذا الاسبوع انه لن يجدد عقده إذا شعر بأنه ليس في المستوى المطلوب من لاعب في برشلونة.

وقال: “عندما يصل الشخص للسنوات الأخيرة في مسيرته، يكون لديه خياران: الأول هو أن تؤثر في فريقك بروحك، وهو أكثر ما أوده ويود الجميع أن يحدث مع أندريس، والآخر أن يرحل كما فعل تشافي للبحث عن آفاق جديدة، وسيحظى في الوقت نفسه بالاحترام، وهذا فقط ما يمكنني قوله لإنييستا”. ( EFE )

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