الحوثيون يزعمون إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة السعودية

زعم الحوثيون، مساء يوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة السعودية، الرياض، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان التحالف العربي اعتراض صاروخ على مدينة جازان، جنوبي المملكة.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، نقلا عن مصدر عسكري، لم تسمه، أنه “تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز (بركان 2) على قاعدة سلمان الجوية، في العاصمة السعودية الرياض، التي تبعد عن الحدود اليمنية بأكثر من 1000 كم مربع.

كما زعمت الوكالة، أن “الصاورخ أصاب هدفه بدقه عالية وخلف خسائر كبيرة بالقاعدة”.

وحتى الساعة 20.00 (تغ) لم يصدر عن التحالف العربي، أي بيان ينفي أو يؤكد صحتها. (ANADOLU)

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