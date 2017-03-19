المتحدث باسم ترامب : الرئيس لم يتعمد رفض مصافحة ميركل

نفى شون سبيسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، أن يكون الأخير رفض عمدا مصافحة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمام الكاميرات خلال لقائهما، أول أمس الجمعة، في واشنطن.

ونقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن سبيسر قوله: “لا أعتقد أنه (ترامب) سمع طلب المستشارة الألمانية عندما اقترحت عليه مصافحته من جديد، وسط إلحاح المصورين الصحفيين، بينما كانا جالسين في المكتب البيضاوي”.

وخلال لقائهما بدا ترامب (70 عاما) وكأنه يرفض مصافحة المستشارة الألمانية (62 عاما)، وهو ما أثار موجة من التعليقات والانتقادات، لاسيما وأن ذلك حدث أمام الكاميرات، وبحضور عدد كبير من الصحفيين.

واعتبرت وسائل إعلام ألمانية أن عدم سماع الرئيس الأمريكي أو تجاهله اقتراح ميركل بالمصافحة يتناسب مع الأجواء العامة للقاء؛ حيث ظهرت الخلافات بينهما بشكل واضح بشأن ملفات، منها الهجرة والتجارة والنفقات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تنتمي إليه واشنطن وبرلين. (ANADOLU)

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