النظام غاضب من دي ميستورا و يرفض استقباله في دمشق ” لا اليوم و لا في المستقبل ” !

نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر نظامي لم تسمه، أن النظام رفض استقبال المبعوث الدولي لسوريا، ستافان دي ميستورا.

وقال المصدر إن دي ميستورا طلب زيارة دمشق قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف المرتقبة الأسبوع المقبل، إلا أن النظام رفض استقباله دون تحديد الأسباب.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “إن دي ميستورا بات شخصاً غير مرحب به في دمشق لا اليوم ولا في المستقبل”.

ورفضت المتحدثة باسم المبعوث الدولي، يارا الشريف، التعليق على رفض النظام استقبال دي مستورا.

يذكر أن دي ميستورا متواجد حالياً في الرياض حيث عقد محادثات مع رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات.

ويحضّر دي ميستورا لجولة جديدة من مفاوضات جنيف من المقرر أن تعقد في 23 من الشهر الجاري.

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