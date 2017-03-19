بالفيديو .. تعرف على صاحب أسرع لكمات في العالم

سجل مدرب هندي في فنون الدفاع عن النفس رقماً قياسياً عالمياً كأسرع موجه لكمات في العالم، من خلال توجيه 352 لكمة خلال دقيقة واحدة.

ويمارس جايناث ريدي (54 عاماً) الفنون القتالية منذ حوالي 40 عاماً، حيث بدأ التدريب في سن مبكرة، وذلك بعد أن قرأ كتاباً استعاره من شقيقه، وبعد التدريب على التايكواندو والكاراتيه، ثم أصبح ريدي مهتماً بفنون الدفاع عن النفس بشكل عام، وتأثيرها على جسم الإنسان وعقله.

ويصف ريدي فنون الدفاع عن النفس بأنها دواء داخلي للجسم، فهناك الكثير من الناس الذين بلغوا سن 60 عاماً ولا يستطيون الحركة أو المشي لقلة ممارستهم للنشاطات البدنية، في حين أن هناك أشخاصاً وصلوا إلى سن المئة، ولا زالوا قادرين على المشي والجري وممارسة العديد من الأنشطة البدنية، بفضل إتقانهم للفنون القتالية، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

ويضيف ريدي بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “عليك ممارسة الفنون القتالية مرتين في الأسبوع على الأقل، فهي تساعد في الحفاظ على صحتك، وتجعلك تعيش حتى سن المئة، وهدفي هو تعليم الناس كيفية الحفاظ على لياقتهم البدنية ومحاربة الأمراض”.

ودرّب ريدي مئات الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء البلاد، وحقق العديد من طلابه أرقاماً قياسية عالمية، حيث يفتخر بأن 3000 من طلابه دخلوا سجل غينيس للأرقام القياسية، في حين حقق 100 منهم بطولات عالمية، بينما يحمل ريدي نفسه 15 رقماً قياسياً عالمياً، و 8 جوائز رياضية أمريكية.

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