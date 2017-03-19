بالفيديو .. رجل يحاول اغتصاب امرأة ” علناً ” أمام المارة في لندن

تبحث الشرطة البريطانية عن رجل قام بسحب امرأة في شارع ضيق قبل أن يحاول اغتصابها أمام سائقي السيارات المارة.

وقام الرجل بتتبع المرأة البالغة من العمر 22 عاما وهي تنزل من حافلة بالقرب من سوبرماركت في داغينهام شرق #لندن، قبل أن يقبض عليها من الخلف ويحاول قذفها على الأرض.

وأظهرت لقطات أفرجت عنها الشرطة، الرجل يرتدي بنطلون جينز وهو يحاول أن ينزله لأسفل أثناء منازعته المرأة التي قاومته وصرخت في الشارع طلبا للنجدة.

وتوقف أحد المارة للمساعدة في الوقت الذي شعر به الرجل بذلك و هرب في الاتجاه الثاني من الشارع ، وحدثت الواقعة حوالي الساعة السادسة و20 دقيقة مساء السادس من مارس الجاري “بتوقيت غرينتش”.

بالنسبة للمعتدي وفق ما اوردت قناة العربية ، فهو في الثلاثينات من عمره وله شعر منتفض مع لحية بنية صغيرة ويرتدي غطاء رماديا بالرأس، وقميصا أبيض تحت الجينز الأزرق.

وقال محقق الشرطة مات جيمس: “إن المرأة تعرضت للصدمة من جراء ما وقع معها، وقد قاومت بالصراخ طلبا للمساعدة، واستخدمت الدفاع عن النفس لتتمكن من الفرار من المعتدي”.

وأكد “نحن حريصون على التعرف على المعتدي والقبض عليه من خلال صور الفيديو، ونطلب المساعدة من أي شخص يتعرف عليه”.

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