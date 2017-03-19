بسبب تقصيرها في العمل .. سيدة مصرية تطعن خادمتها الفلبينية حتى الموت

قتلت سيدة مصرية خادمتها الفلبينية بعد مشادة بينهما حول تنظيف الشقة، حيث اتهمت الأولى المجني عليها بالتقصير في أداء عملها ليتحول المنزل إلى بركة من الدماء عقب وقوع الجريمة.

وتلقت الشرطة في منطقة مدينة نصر بالعاصمة #القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط خادمة فلبينية داخل الشقة التي تعمل فيها، لينتقل رجال الأمن لموقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

وتبين من المعاينة والتحريات أن صاحبة الشقة اتهمت الخادمة بالتقصير في أداء عملها ونهرتها ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما نتج عنها قيام الخادمة بالذهاب للمطبخ وإحضار سكين لضرب صاحبة الشقة بها وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، إلا أن السيدة استطاعت أخذ السكين منها وطعنتها عدة طعنات لترقد جثة هامدة غارقة في دمائها.

وبدأت نيابة شرق القاهرة التحقيقات في الواقعة، بعد أن قررت عرض جثة الخادمة على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بالصفة التشريحية وحبس المتهمة على ذمة القضية.

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