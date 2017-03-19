حاكم جزيرة القرم يدعو لبقاء بوتين رئيساً مدى الحياة

قال حاكم جزيرة، سيرغي أكسيونوف، يوم السبت، إن فلاديمير بوتين ينبغي أن يظل رئيسا لروسيا مدى الحياة وإن الاتحاد السوفيتي لم يكن لينهار لو كان بوتين رئيسا.

وقال سيرغي أكسيونوف في الذكرى الثالثة لتوقيعه على ضم روسيا لشبه الجزيرة القرم، إن روسيا بحاجة إلى قيادة قوية مستمرة للتعامل مع التهديدات الخارجية المتعددة.

وقال أكسيونوف إنه “لو كان رئيسنا بوتين موجودا في فترة الاتحاد السوفيتي لما انهار، بحسب موقع “فيستي.رو”.

وأضاف لقناة “روسيا 24” أن “فلاديمير بوتين ينبغي أن يكون رئيسا مدى الحياة”.

وهيمن بوتين (64 عاما) على المشهد السياسي الروسي على مدى الأعوام الـ 17 الماضية. ولم يعلن عما إذا كان سيرشح نفسه لولاية رابعة لكن يتوقع أن يفعل ذلك. (SPUTNIK)

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