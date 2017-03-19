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رونالدينيو : مستوى نيمار لا يقل عن مستوى ميسي و رونالدو

‏2 ساعتين مضت رياضة اضف تعليق

أكد النجم البرازيلي الشهير المعتزل #رونالدينيو أن المستوى الفني الذي يقدمه مواطنه #نيمار دا سيلفا نجم نادي #برشلونة الإسباني لا يقل عما يقدمه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع “البارسا ” و البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي ريال مدريد.

و أوضح رونالدينيو في تصريحات تناقلتها مختلف وسائل الإعلام قائلاً :” تربطني بنيمار صداقة متينة بعدما لعبنا معا ضمن صفوف المنتخب الوطني ، فهو يعتبر من أكثر اللاعبين شعبية في البرازيل منذ سنوات”.

وأضاف “: ارى نيمار في نفس المستوى مع ميسي و رونالدو ” مرشحا إياه لإنهاء احتكارهما لجائزة “الكرة الذهبية” في حال استمر على نفس النجاح ، و واصل تقديم نفس عروضه الفنية التي قدمها في الآونة الأخيرة مع ناديه (برشلونة) و منتخب بلاده (البرازيل) ، مشيراً بان تتويجه بالجوائز الفردية مسألة وقت ليس إلا.

و رفض رونالدينيو إجراء مقارنة تفضيلية بين فريق برشلونة الحالي الذي قهر باريس سان جيرمان الفرنسي وحقق انتصارا تاريخيا ، وبين فريق برشلونة لعام 2006 الذي نال لقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادته ، حيث وصف الفريقين بعبارة واحدة قائلا : ” كلاهما سوبر” وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، رافضا المقارنة بين الجيل الحالي والسابق، لان فريق برشلونة – بحسب قوله – كان سابقاً فريقا كبيرا و الأمر نفس حالياً مع اختلاف الأسماء.

هذا و جاءت إشادة رونالدينيو بمواطنه نيمار بعدما قدم الأخير عرضا قويا في المواجهة الأوروبية التي جمعت نادي برشلونة بضيفه نادي باريس سان جيرمان ، توجها بتوقيعه على هدفين من أصل السداسية التي سجلها “الكتلان” ، لترجح كفة “البارسا” في التأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته في الذهاب برباعية نظيفة.

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