شاب بريطاني يلقى حتفه بعد محاولته شحن هاتفه الـ ” آي فون ” !

في خبر مأساوي، لقي رجل ثلاثيني في غرب #لندن، حتفه قبل يومين بعد أن صعقته الكهرباء وهو يحاول شحن هاتفه الـ #آيفون في الحمام، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة في صدره.

وكانت زوجة ريتشار بول أول من رأى جثة زوجها مصابة بحروق ورضوض بالغة، ما دفعها إلى الاعتقاد بأنه تعرض لهجوم، بحسب ما نقلت قناة العربية عن صحيفة “ميترو” البريطانية.

من جهتها، قالت الشرطة إن ريتشارد قتل بصعقة كهربائية قوية بعد أن وصل هاتفه بالشاحن، ثم وضعه على صدره وهو يستحم داخل منزله في منطقة “إيلنج”.

إلى ذلك، أكد الطبيب الشرعي شون كوميجز أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون خطيرة جدا داخل الحمام مثلها مثل مجفف الشعر، وأنا الآن أعتزم كتابة تقرير بالحادثة لتحذير الشركات المصنعة للهواتف المتحركة بشأن هذه الأخطار، وحثها على كتابة تحذيرات على منتجاتها بعدم استخدام الهواتف داخل الحمام”.

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