شرطة لندن تحذر من هذا ” الثقب ” بأجهزة الصراف الآلي

لا تتوقف محاولات السرقة باستخدام كل الطرق ، وتعد أجهزة الصراف الآلي هدفا مثاليا لمجرمين حققوا هذه المرة “قفزة جديدة” في أساليب السرقة يجب التنبه لها.

واكتشفت شرطة #لندن كاميرات خفية صغيرة للغاية مخبأة بشكل جيد في أجهزة #الصراف_الآلي، تقوم بتسجيل الأرقام السرية لبطاقات الزبائن.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن السلطات الأمنية في لندن عثرت على ثقوب متناهية الصغر في العديد من أجهزة الصراف الآلي بالمدينة، مضيفة أن أول كاميرا خفية جرى اكتشافها كانت بالقرب من كنيسة سانت بول في 18 فبراير الماضي.

وتجري الشرطة، حاليا، تحقيقا في الأمر لمعرفة من أحدث تلك الثقوب ومن ثبت الكاميرات الخفية، فيما لم يتم اعتقال أي شخص إلى حدود الساعة.

وقال بيسي مات كلارك من شرطة لندن “نود أن نطمئن الناس بأن أغلب أجهزة الصراف الآلي في لندن آمنة، بيد أن مجرمين عبثوا ببعضها”.

وأضاف وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز :”نحن نعمل بشكل متعاون مع البنوك، وشركات البناء، وغيرها من بائعي آلات النقد، للتأكد من عدم وقوع هذا النوع من الجرائم مرة أخرى”.

كما حذر المواطنين قائلا “يجب أخذ الحيطة والحذر دائما عند استخدام أجهزة الصراف الآلي في مدينة لندن .. إذا كان هناك ثقب أو أي شيء غير عادي في الجهاز، لا تستخدمه”.

عكس السير