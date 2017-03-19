طليقة ثري خليجي تستولي على عقارات بـ 10 ملايين جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة ” تايمز” البريطانية، أن رجل أعمال خليجيا يطالب طليقته باسترداد عقارات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، أهداها لها عند الزواج.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الثري الخليجي كلف محاميه لرفع قضية على مطلقته؛ لاسترداد العقارات (عقار بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني.. شقة بقيمة 2 مليون إسترليني).

وأشارت المعلومات إلى أن الطلاق وقع بعدما اكتشفت الزوجة خيانة زوجها وهي حامل وفق ما اوردت صحيفة عاجل، وقالت في شهادتها أمام محكمة نيوجيرسي، التي تنظر القضية، إن زوجها ألقى بها خارج المنزل، وهي حامل عندما أخبرته أنها اكتشفت خيانته.

وقالت الزوجة (35 عاما)، إن زوجها أغلق منزل الأسرة في الدولة الخليجية في عام 2015، و به مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني، ولم تتمكن من استردادها.

وكشفت الزوجة الأولى عن أن زوجها كتب العقارات باسم الزوجة الثانية عندما أراد أن يتهرب ويخفى أمواله عنها فقررت مقاضاته، خشية أن تأخذ منه عقاراته في إطار تسوية قضية الطلاق.

وحكم قاضي محكمة نيوجيرسي في إنجلترا لصالح الزوجة الثانية، وأقر بصحة امتلاكها للعقارات.

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