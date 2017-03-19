فيراتي يقرر مقاضاة صحيفة فرنسية بسبب ” سهرة ريهانا “

قرر النجم الإيطالي #ماركو_فيراتي لاعب وسط #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، مقاضاة صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بعدما زعمت الأخيرة بأن اللاعب تواجد في ملهى ليلي قبل يوم من مباراة فريقه أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق الباريسي بنتيجة كاسحة 1-6، وخرج على اثرها من المسابقة.

وكانت الصحيفة الشهيرة قد زعمت أن فيراتي وزميله في الفريق بليز ماتويدي شوهدا في حفل حضرته المطربة الشهيرة ريهانا في أحد الملاهي الليلية، قبل يوم من السفر إلى برشلونة، وهو ما نفاه فيراتي بشكل قاطع، مؤكدا أن ذلك يستهدف النيل من سمعته.

وقال اللاعب الإيطالي في بيان رسمي: “إن السيد ماركو فيراتي، لاعب كرة القدم المحترف في باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني الإيطالي، قد علم بما نشرته صحيفة ليكيب ليلة الاثنين 6 مارس 2017، بأنه تواجد في ملهى ليلي باريسي مع بليز ماتويدي رفقة المطربة ريهانا، وأن عدد من الشهود رأوا ذلك”.

وأضاف البيان وفق ما اوردت صحيفة إيلاف “هذه المقالة تستهدف التشكيك في احترافية ماركو فيراتي، لا سيما أن مباراة برشلونة كانت بتاريخ 8 مارس، ويؤكد ماركو فيراتي بأقوى العبارات الممكنة أن المعلومات الواردة فيها كاذبة بشكل مطلق”.

وأكد اللاعب في بيانه أن لم يكن أبدا في ذلك الحفل، مشيرا إلى أنه كان في المنزل مع صديقته وابنه ليلة 6 مارس، أي قبل يوم من السفر إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه يستنكر وبشدة تلك المعلومات الواردة في المقالة.

وتابع البيان “هذه الأعمال تتعارض مع القواعد الأخلاقية والمعايير المهنية الصحفية، ولا سيما عدم التحقق من المصدر الخاص قبل النشر.

وختم “المعلومات التي نشرتها الصحيفة أثرت بشكل كبير على صورة ماركو فيراتي كلاعب وكرجل عائلة، حيث أظهرت هذه المعلومات زورا أن فيراتي وكأنه غير مبالِ بمباراة هامة لفريقه، لذا، فقد أصدر ماركو فيراتي تعليماته إلى السيد كارلو ألبرتو بروسا المحامي الخاص به، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك الصحيفة، على المستويين المدني والجنائي، لجبر الضرر الذي لحق به نتيجة تشويه صورته على الصعيدين الوطني والدولي”.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد نفى صحة ما زعمته “ليكيب” بشأن سهرة فيراتي وماتويدي، واصفا الأمر بـ “الشائعات الشيطانية”، والتي تنال من استقرار الفريق.

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