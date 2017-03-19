فينغر سيكشف عن مستقبله مع آرسنال قريباً

أكد المدرب #آرسين_فينغر بنبرة حزينة، أنه اتخذ قراراً بشأن مستقبله مع #آرسنال وسيكشف عنه قريباً، بعد هزيمته 1-3 أمام وست بروميتش البيون في الدوري الإنكليزي.

وبدا فينغر متأثراً عند ظهوره أمام الصحافيين.

وقال: “لا تقلقوا.. أعرف ما سأفعله في مستقبلي.. ستعرفون قريباً جداً، موضحاً أن إدارة النادي لا تعرف قراره وأنه لن يعلن عنه خلال فترة التوقف الدولية”.

وتفوق آرسنال في الاستحواذ بنسبة 77%، لكنه سدد مرتين فقط على المرمى، ومن إحداها سجل أليكسيس سانشيز هدف التعادل.

وتابع المدرب: “نحن في وضع سيء واستثنائي لم يحدث منذ (20 عاماً).. نخسر مباراة بعد أخرى وهذا أكثر أهمية لي من مستقبلي، سنخوض معركة كبيرة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومسابقة الدوري ستكون صعبة جداً الآن”. ( reuters )

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