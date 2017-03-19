قذيفة تحرج مراسلة تلفزيون بشار الأسد في دمشق و تكشف كذبها ( فيديو )
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قذيفة تحرج مراسلة تلفزيون بشار الأسد في دمشق و تكشف كذبها ( فيديو )
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جربوعة معطائة لعنة الله على هالوجه النتن، شو الله بلانا بهالجرب العفن. مفطومبن على الكذب.
خمسون سنة كذب ونفاق في كل مجالات الحياة
والإعلام أكثر هذه المجالات
من قبل هذه العصابة الأسدية المارقة
على الشعب السوري الح
إعلام أسدي عاهر كاذب منحط