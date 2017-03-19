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قذيفة تحرج مراسلة تلفزيون بشار الأسد في دمشق و تكشف كذبها ( فيديو )

‏58 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

قذيفة تحرج مراسلة تلفزيون بشار الأسد في دمشق و تكشف كذبها ( فيديو )

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عكس السير

3 تعليقات

  1. كابوس
    مارس 19, 2017 , 8:44 م في 8:44 م

    جربوعة معطائة لعنة الله على هالوجه النتن، شو الله بلانا بهالجرب العفن. مفطومبن على الكذب.

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  2. تحرير دمشق الان
    مارس 19, 2017 , 8:48 م في 8:48 م

    خمسون سنة كذب ونفاق في كل مجالات الحياة
    والإعلام أكثر هذه المجالات
    من قبل هذه العصابة الأسدية المارقة
    على الشعب السوري الح

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  3. إبن جبل العرب الأشم
    مارس 19, 2017 , 8:56 م في 8:56 م

    إعلام أسدي عاهر كاذب منحط

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