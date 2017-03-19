لعبة ” سوبر ماريو رن ” قادمة إلى نظام ” أندرويد “

أعلنت شركة #نينتندو أنها تعتزم إطلاق أول لعبة محمولة على الإطلاق تضم شخصية #ماريو، التي تعد الأكثر شهرة تاريخ ألعاب الفيديو، للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل #أندرويد يوم الخميس المقبل.

وكانت لعبة “سوبر ماريو رن” Super Mario Run أحد أبرز ما أعلنت شركة آبل خلال حدث الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد آي فون 7 في سبتمبر(أيلول) الماضي، وهي اللعبة المحمولة الثانية للشركة اليابانية.

وتتوفر لعبة “سوبر ماريو رن”، التي طُوّرت بإشراف مصمم شخصية ماريو الشهيرة، شيجيرو مياموتو، على هواتف آيفون وحواسب آي باد اللوحية منذ يوم 15 ديسمبر(كانون الأول) الماضي وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وكانت نينتدو أعلنت منتصف يناير(كانون الثاني) الماضي عزمها إطلاق اللعبة لنظام أندرويد.

وقالت نينتندو اليوم عبر حسابها الرسمي الموجه للسوق الأمريكي على موقع تويتر إن نسخة أندرويد من لعبة “سوبر ماريو رن” قادمة يوم 23 مارس(آذار) الحالي، وذلك بالتزامن مع إطلاق الإصدار الثاني من اللعبة على نظام آي أو إس.

وبالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس، فبإمكانهم تنزيل اللعبة من متجر آب ستور مجاناً، ولكن يتعين عليهم دفع مبلغ 10 دولارات أمريكية للتمتع بكافة محتوى اللعبة، إذ أن المحتوى المتاح مجاناً مقيد.

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