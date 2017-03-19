لماذا يجب الحذر من تناول ” الأفوكادو ” ؟

أثبتت البحوث الأخيرة أن فاكهة #الأفوكادو التي تعد صحية جدا لاحتوائها على الأحماض الدهنية المفيدة كالأوميغا 3، مما يحمي الإنسان من الإصابة بـ#أمراض_القلب، قد تكون مضرة جدا لبعض الناس.

وأوضح الدكتور آدم باتروورث من فريق العلماء من جامعة كامبريدج البريطانية الذين أجروا الدراسة وفق ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية ، أن بعض الناس يعانون من طفرة جينية نادرة تصيب جين “SCARB1” وتتمثل بارتفاع نسبة الكوليسترول في جسمهم، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأشار الدكتور باتروورث إلى أن هذه الدراسة أثبتت أن الكوليسترول الجيد الذي من شأنه حماية الناس من أمراض عدة، هو نفسه قد يصيبهم بأمراض قلبية خطيرة. كما يقدر أن الطفرة الجينية قد تؤثر على نحو 1700 شخص.

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