مئات اليونانيين يتظاهرون دعماً للاجئين

تظاهر مئات اليونانيين، اليوم السبت، في العاصمة أثينا، دعما لحقوق اللاجئين.

وشارك في المظاهرة التي بدأت من ميدان أومونيا، وتوجهت إلى مكتب الاتحاد الأوروبي، مئات المواطنين المناهضين للعنصرية، وعشرات من اللاجئين.

وردد المتظاهرون شعارات ضد الحرب في سوريا التي دخلت عامها السابع.

وسكب المتظاهرون طلاء باللون الأحمر على جدران السفارة النمساوية القريبة من منطقة التظاهرة، للتعبير عن معاناة اللاجئين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “لا لمخيمات اللاجئين في أوروبا”، و”النازيون الجديد ارحلوا”، و”افتحوا الحدود”.

واستمرت المظاهرة ثلاث ساعات، وشهدت وجودا أمنيا مكثفا.

يشار إلى أن نحو 60 ألف لاجئ يعيشون في اليونان بعد أن أغلقت الدول الأوروبية، حدودها أمامهم، ونصبت أسلاكًا شائكة بين حدودها من أجل هذا الغرض.

وبسبب ذلك، علق آلاف اللاجئين في دول مثل اليونان ومقدونيا، واضطروا للعيش في مخيمات وصفها البعض بالبائسة، لافتقارها لأدنى مستويات المعيشة والحياة.

وتعرب منظمات وجمعيات تدافع عن حقوق الإنسان في اليونان، وعلى رأسها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها من مصير آلاف اللاجئين في البلاد. (ANADOLU)

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