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مدير أوقاف بشار الأسد متباكياً و محتفلاً بتهجير أهالي الوعر : يا شباب حمص عودوا من أوروبا لنحافظ على أعراضنا فهي و تركيا لن تفيدنا بشيء ( فيديو )

‏19 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

ذرف “عصام المصري” مدير أوقاف بشار الأسد في حمص، دموع الفرح احتفالاً بتهجير رئيسه لأهالي حي الوعر الذي حوصر وقصف لسنوات.

وتباكى المصري أمام كاميرا تلفزيون النظام، قائلاً: “يا شباب حمص .. أوروبا لا تفيدنا شيء ولا تركيا تفيدنا شيء .. تعالوا لنعمر حمص بسواعدكم وعقولكم ونحافظ على أعراضنا ونسائنا وأطفالنا”.

وأضاف: “ماذا سينفع المال .. المال سيذهب .. ولكن سنبقى نحن سوريون أباً عن جد .. ماذا ستفعلون بجرابلس”.

وختم: “يا أبناء حمص أسألكم بالله من الذي استفاد من هذا الدمار، أترك العقل يتكلم وشكراً لكم”.

عكس السير

2 تعليقان

  1. عبود
    مارس 19, 2017 , 12:30 م في 12:30 م

    حسبنا الله بكل عالم وقف مع الحاكم الظالم.. المصيبة إنو بيعف وبيحرف.. عالعموم عصام المصري سبيح من زمااااان واسألو أهالي حمص عنو ( عضو مجلس شعب سابق )

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  2. فضيلة الشيخ
    مارس 19, 2017 , 12:31 م في 12:31 م

    قبل ان تسأل من استفاد من الدمار اسأل من الذي قام بتدمير سوريا ولم يخحل ان يعلن ذلك من اليوم الاول للثورة ام نسيت (الاسد او نحرق البلد)

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