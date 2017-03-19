مدير أوقاف بشار الأسد متباكياً و محتفلاً بتهجير أهالي الوعر : يا شباب حمص عودوا من أوروبا لنحافظ على أعراضنا فهي و تركيا لن تفيدنا بشيء ( فيديو )

ذرف “عصام المصري” مدير أوقاف بشار الأسد في حمص، دموع الفرح احتفالاً بتهجير رئيسه لأهالي حي الوعر الذي حوصر وقصف لسنوات.
وتباكى المصري أمام كاميرا تلفزيون النظام، قائلاً: “يا شباب حمص .. أوروبا لا تفيدنا شيء ولا تركيا تفيدنا شيء .. تعالوا لنعمر حمص بسواعدكم وعقولكم ونحافظ على أعراضنا ونسائنا وأطفالنا”.
وأضاف: “ماذا سينفع المال .. المال سيذهب .. ولكن سنبقى نحن سوريون أباً عن جد .. ماذا ستفعلون بجرابلس”.
وختم: “يا أبناء حمص أسألكم بالله من الذي استفاد من هذا الدمار، أترك العقل يتكلم وشكراً لكم”.
عكس السير
قيم الخبر
حسبنا الله بكل عالم وقف مع الحاكم الظالم.. المصيبة إنو بيعف وبيحرف.. عالعموم عصام المصري سبيح من زمااااان واسألو أهالي حمص عنو ( عضو مجلس شعب سابق )
قبل ان تسأل من استفاد من الدمار اسأل من الذي قام بتدمير سوريا ولم يخحل ان يعلن ذلك من اليوم الاول للثورة ام نسيت (الاسد او نحرق البلد)