مدير أوقاف بشار الأسد متباكياً و محتفلاً بتهجير أهالي الوعر : يا شباب حمص عودوا من أوروبا لنحافظ على أعراضنا فهي و تركيا لن تفيدنا بشيء ( فيديو )

ذرف “عصام المصري” مدير أوقاف بشار الأسد في حمص، دموع الفرح احتفالاً بتهجير رئيسه لأهالي حي الوعر الذي حوصر وقصف لسنوات.

وتباكى المصري أمام كاميرا تلفزيون النظام، قائلاً: “يا شباب حمص .. أوروبا لا تفيدنا شيء ولا تركيا تفيدنا شيء .. تعالوا لنعمر حمص بسواعدكم وعقولكم ونحافظ على أعراضنا ونسائنا وأطفالنا”.

وأضاف: “ماذا سينفع المال .. المال سيذهب .. ولكن سنبقى نحن سوريون أباً عن جد .. ماذا ستفعلون بجرابلس”.

وختم: “يا أبناء حمص أسألكم بالله من الذي استفاد من هذا الدمار، أترك العقل يتكلم وشكراً لكم”.

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