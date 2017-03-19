منظمة الهجرة الدولية : توزيع اللاجئين من اليونان و إيطاليا على دول الاتحاد الأوروبي ” يسير ببطء شديد “

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن توزيع اللاجئين من اليونان وإيطاليا بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً، يسير ببطء شديد.

وأكدت المنظمة، وفق الأرقام التي اطلع عليها عكس السير، أن 10 آلاف لاجئ من اليونان و4 آلاف من إيطاليا، تم توزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تستقبل دول الاتحاد الأوروبي حوالي 106 آلاف لاجئ من اليونان وإيطاليا هذا العام.

وقالت المنظمة إن معظم اللاجئين المذكورين تم توزيعهم على ألمانيا (3096)، وفرنسا (2764)، وهولندا (1486).

ولم تذكر المنظمة سبب بطء التوزيع، إلا أنها أعربت عن تفاؤلها بزيادة عدد الملتزمين من دول الاتحاد الأوروبي.

عكس السير