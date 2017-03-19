ناد تركي يعاقب مشجعه بتنظيف 10 آلاف كرسي !

أقدمت إدارة نادي #طرابزون_سبور التركي على فرض عقوبة غريبة على أحد مشجعيها، تتمثل في إجباره على تنظيف 10 ألاف كرسي من مدرجات ملعب الفريق، وذلك بسبب قيامه باستخدام كرسيه بشكل غير مناسب خلال إحدى مباريات النادي، جرت الأحد الماضي لحساب الدوري المحلي، حيث ظهر في إحدى الصور واقفاً فوق المقعد.

وقام نادي طرابزون سبور بتصوير فيديو للمشجع وهو يقوم بتنظيف الكراسي المتسخة ثم نشره على حسابات النادي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف توعية الجماهير للحفاظ على المقاعد المخصصة لهم والاهتمام بنظافة ملاعب كرة القدم.

ولم يكشف نادي طرابزون سبور عن اسم المشجع وحرص على إخفاء هويته عن المشاهدين.

وقال النادي التركي في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر” وفق ما نقلت صحيفة إيلاف :” لم نكن نمزح عندما قلنا بأن هذا هو بيتنا الجديد.. هل يمكن لأي شخص الوقوف على مقاعد منزله بالحذاء؟ إذا حدث ذلك سيعاقب على الفور”.

يُشار أنّ العلامة التجارية الجديدة لنادي طرابزون سبور “ميديكال بارك” تفرض شروطاً صارمة على النادي بأهمية الحفاظ على نظافة الملعب وشعار الشركة المطبوعة على المقاعد.

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