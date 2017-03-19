” نايكي ” تصمم قميصاً ” حزيناً ” للمنتخب الفرنسي

صممت شركة #نايكي للملابس الرياضية، قميصاً أسوداً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي يعرف عالمياً بلقب “البلوز” نسبة إلى قميصه الأزرق، وتعتزم طرحه للبيع بالأسواق قريباً دون أن تتوصل لاتفاق بعد لارتداء لاعبي المنتخب له.

وصممت نايكي التي تحظى بعقد موقع مع الاتحاد الفرنسي للعبة، القميص ضمن مجموعة اطلقت عليها اسم Black collection أو المجموعة السوداء.

ولم يرتد لاعبو منتخب “الديوك” قط من قبل قميصاً أسود اللون، وهو الأمر الذي سيتم بحثه، حيث في الوقت الراهن سيتم طرح القميص للبيع بالأسواق فقط ولن يرتديه لاعبو المدرب ديدييه ديشامب.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق مع “البلوز” لارتداء القميص الأسود، إلا أن مدافع باريس سان جيرمان، لايفن كورزاوا، ارتداه بالحملة الدعائية التي أطلقتها “نايكي” لمجموعتها الجديدة.

ويستوحى القميص الجديد من الثقافات الحضرية وموجه بالأخص للشباب. ( EFE )

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