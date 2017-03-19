هولندا : السجن لمواطن هولندي أحرق مبنى مخصصاً لإيواء اللاجئين

حكمت محكمة في مدينة ماستريخت الهولندية بالسجن 18 شهراً على مواطن هولندي بسبب إحراقه لمبنى كان مخصصاً لإيواء لاجئين.

صحيفة “تلخراف” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة ذكرت أن الرجل قام في التاسع والعشرين من أيار عام 2015، برمي قنبلة “مولتوف” على مبنى خال كان مخصصاً لإيواء اللاجئين في حي مالبيرخ.

وقام الرجل بفعلته في محاولة لثني السلطات عن إسكان اللاجئين في الحي.

وأصيب الجاني بحروق خلال قيامه بافتعال الحريق، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.

وخلال المحاكمة أنكر الرجل افتعاله للحريق، وقال إنه كان يحاول إطفاءه، لذلك أصيب بحروق، إلا أن التحقيقات والمحكمة دحضت روايته.

عكس السير