وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نظام بشار الأسد بتدمير بطاريات دفاعاته الجوية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، جيش بشار الأسد بتدمير بطاريات دفاعاته الجوية، في حال تكرار إطلاقها نحو الطائرات الإسرائيلية.

وقال ليبرمان، خلال لقاءه اليوم، مع مجندين جدد، في مركز التجنيد في تل هشومير (وسط) الاحد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، إن سلاح الجو الاسرائيلي سيدمر بطاريات الدفاع الجوي السورية، في المرة القادمة التي تطلق فيها النار على الطائرات الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، عن ليبرمان قوله إن قواته ستواصل العمل على “منع تهريب الأسلحة من سوريا الى حزب الله في لبنان”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن جيش النظام أطلق صواريخ باتجاه طائراته التي شنت فجر الجمعة الماضي، ثلاث غارات جوية على أهداف شمالي سوريا، قال إنها “تابعة لحزب الله اللبناني”.

وزعم النظام أنه أسقط طائرة وأصاب أخرى ولاذت أخريات بالفرار، فيما نفت إسرائيل ذلك.

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