وزير خارجية تركيا : صحفيو أوروبا ” عنصريون و كاذبون ” يتلقون تعليماتهم من جهات عليا لمهاجمة تركيا و المسلمين

انتقد وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، يوم السبت، الإعلام الأوروبي، واصفا صحفيي أوروبا بالـ “الكاذبين والعنصريين”.

جاء ذلك في خطاب وجهه الوزير التركي للجماهير في ولاية أنطاليا، تعليقاً على خبر نشرته صحيفة سويسرية يمينية، تحرّض من خلاله ضد الاستفتاء الدستوري في تركيا.

وقال تشاوش أوغلو “إعلامكم كاذب، وصحفيوكم كاذبون عنصريون يتلقون تعليماتهم من جهات عليا، ويهاجمون يومياً رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، وتركيا والمسلمين”.

وأضاف “جميعهم (الصحفيون) يحملون عقلية (خيرت) فيلدرز (زعيم يميني متطرف في هولندا)”.

وتابع “يقولون إن الصحافة في أوروبا تتمتع بالحرية، أقسم لكم أنها غير حرة وخاضعة لسيطرة الأنظمة 100%”.

والإثنين الماضي، نشرت صحيفة “بيلجيك” اليمينية المتطرفة في سويسرا على صفحتها الرئيسية، خبرًا عنونته باللغة التركية، دعت من خلاله بشكل مباشر، المواطنين الأتراك إلى التصويت بـ “لا” في الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في أبريل/نيسان القادم. (ANADOLU)

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