ألمانيا : لا بد من وقف المهاجرين الذين ليس لديهم فرصة في الحصول على لجوء قبل وصولهم إلى أوروبا

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أنه لا بد من وقف المهاجرين الذين ليس لديهم فرصة في الحصول على لجوء في أوروبا بشكل مبكر، قبل وصولهم إلى أوروبا.

وقال دي ميزير الاثنين في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا، إنه يتعين على الدول الأوروبية والدول الواقعة في شمال أفريقيا محاولة إعاقة وصول الأشخاص القادمين من أفريقيا “في بدء طريقهم عبر ليبيا” من الأساس.

وتابع دي ميزير قائلاً: “يتعين علينا تعزيز حماية الحدود، وكذلك حماية السواحل الليبية أيضاً. ويتعين علينا إعادة الأشخاص الذي وصلوا بالفعل بحسم”.

جدير بالذكر أن اللقاء يقام بناء على مبادرة إيطالية.

يشار إلى أن إيطاليا متأثرة جداً بأزمة اللجوء، حيث يصل إليها أغلب المهاجرين القادمين من أفريقيا عبر البحر المتوسط.

ويأمل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في تشكيل مجموعة اتصال دائمة بين دول أوروبية، ودول شمال أفريقيا من أجل السيطرة على المشكلة.

وأكد دي ميزير أن هناك رغبة في محاولة تحويل التضاد في المواقف إلى شراكة.

ويشارك في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة و اللجوء. (DPA)

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