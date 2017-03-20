ألمانيا : مواطنون ينصبون ” صلباناً خشبية ” احتجاجاً على بناء مسجد في مدينتهم ( فيديو )

نصب معارضون لبناء مسجد في مدينة “إرفورت” الألمانية صلبانا خشبية في موقع البناء احتجاجا على موافقة السلطات المحلية على بناء المسجد رغم معارضة الأحزاب اليمينية.

وذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية يوم الخميس أن الموقع المخصص للمسجد يوجد في منطقة سكنية بهذه المدينة، وطالب حزب “البديل من أجل ألمانيا”، اليميني بإجراء استفتاء محلي بشأن بناء المسجد، إلا أن سلطات الحي التي وافقت على تنفيذ المشروع رفضت هذا الطلب.

وأعلن المكتب الإعلامي لإدارة المدينة أن الطريق الوحيد لحل الأزمة يتمثل في المفاوضات مع السكان المحليين.

وانقسم السكان بين معارض ومؤيد لبناء المسجد، وفي حين يعرب المعارضون عن مخاوفهم من أن يشجع المسجد على تدفق مزيد من المهاجرين على المدينة، يقول المؤيدون إنه يجب إعطاء فرصة للاجئين كي يباشروا حياة جديدة في ألمانيا.

وفي بيان مشترك، أدانت كنيستان في منطقة ” تورينغن” الاحتجاجات وإساءة استعمال الصليب كـ”علامة للمعركة”.(ANADOLU)

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