إسرائيل تنفي استدعاء سفيرها في موسكو مجدداً على خلفية الغارات في سوريا

نفت إسرائيل اليوم، أن تكون وزارة الخارجية الروسية، قد استدعت مجدداً سفيرها في موسكو، بعد تقارير عن استهداف الجيش الإسرائيلي لناشط في الأراضي السورية أمس.

وقال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مقتضب الاثنين، إن التقارير عن استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو “غير صحيحة”.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) نقلت عن وكالة “انتفاكس″ الروسية استدعاء موسكو ، الاثنين، السفير الإسرائيلي بعد هجوم أمس أدى إلى مقتل ناشط في الأراضي السورية وهو ما نفاه نخشون.

وكان نخشون قد أعلن قبل أيام استدعاء “الخارجية” الروسية، السفير الإسرائيلي في موسكو، بعد تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات في سوريا يوم الجمعة.

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي إن سبب استدعاء السفير الإسرائيلي آنذاك كان مهاجمة هدف في سوريا قريب من مكان تواجد قوات روسية. (ANADOLU)

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