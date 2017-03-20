الأسهم الأوروبية تتراجع عن أعلى مستوياتها في 15 شهراً

تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في 15 شهرا في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ودفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات النفط للهبوط في حين تراجعت أسهم البنوك بعد أن حدد بنك دويتشه شروط جمع ثمانية مليارات يورو.

وبحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة في أعقاب مكاسب الأسبوع الماضي التي صعدت به لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2015.

ومني مؤشر النفط والغاز بأكبر خسائر وفقد 0.7 في المئة مع هبوط النفط بفعل تزايد عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة واستقرار الإمدادات من دول أوبك.

كما واجهت البنوك ضغوطا وقاد بنك دويتشه الاتجاه النزولي ليخسر 1.2 في المئة.

ونزل فايننشال تايمز البريطاني 0.2 في المئة وكاك الفرنسي 0.4 في المئة وداكس الألماني 0.3 في المئة عند الفتح. (REUTERS)

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