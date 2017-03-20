الصين تركب كاميرات مراقبة في المراحيض عامة !

في محاولة لكبح سرقة المناديل الورقية والاستخدام المفرط غير المبرر لها، أقدم واحد من أكثر المراحيض العامة في العاصمة الصينية #بكين على تركيب كاميرات بالغة الحساسية تتيح التعرف على الوجوه، وذلك لضمان عدم سرقة المناديل.

لذا على من يريدون استخدام المرحاض، أن يقفوا أمام الكاميرا للتعرف على وجههم، ثم سيتمكنون من سحب المناديل الورقية التي لن تفتح لهم دون التقاط الصورة.

ومن أجل منع المترددين كثيرا على المرحاض، تم برمجة الكاميرا على عدم السماح لنفس الشخص باستخدام آلة المناديل قبل مرور 9 دقائق على الأقل وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتثير هذه التقنية قلقا بشأن الخصوصية، وهو ما عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم على موقع “سينا ويبو” المشابه لتويتر:” كنت أعتقد أن المرحاض هو آخر الأماكن التي يمكن أن أتمتع فيها بالخصوصية، لكنهم يراقبونني هناك أيضا”.

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