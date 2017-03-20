بالفيديو .. صالون حلاقة ألماني يستخدم ” الأفاعي ” في تدليك أعناق زبائنه !

اتبع مصفف شعر ألماني طريقة جديدة ومبتكرة في إجراء التدليك لأعناق الزبائن باستخدام موظف تدليك من نوع لم يألفه أحد في السابق.

ويوفر مصفف الشعر فرانك دوهلين، في صالونه بمدينة دريزدن الألمانية خدمة تدليك من نوع مميز وفريد، إذ يقدم لزبائنه تدليكاً خاصاً لأعناقهم باستخدام أفعى ضخمة ، فبعد أن يجلس الزبون على كرسي الحلاقة، يلف فرانك الأفعى على عنقه برفق لتبدأ عملية التدليك.

وقال فرانك معلقاً على خدمته الجديدة: “لقد خصصنا يومين في الأسبوع لإجراء مساج مجاني لزبائننا باستخدام الأفعى، ويشهد الصالون ازدحاماً ملحوظاً بالزبائن في هذين اليومين للحصول على هذا المساج المميز”

وأضاف وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “إن جسد الأفعى التي يبلغ طولها حوالي المترين يتكون بمعظمه من العضلات، وهذا ما يجعلها مدلكاً مثالياً لعضلات العنق”.

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