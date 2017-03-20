برلماني أوروبي بارز يحذر أردوغان من مواصلة تصعيد النزاع مع ألمانيا

حذر مانفريد فيبر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ بالبرلمان الأوروبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مواصلة تصعيد النزاع مع ألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وقال فيبر، السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في تصريحات خاصة لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “لا يمكن الدفاع عن فخر أي أمة من خلال إهانة أمم أخرى”.

وتابع قائلاً: من خلال هذه السياسة العدوانية يضر (أردوغان) بدولته في الأغلب”، لافتاً إلى أن هجوم أردوغان يصبح أكثر غرابة كل يوم، ولكنه لا يمكن استفزاز أوروبا.

يشار إلى أن أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد -شخصياً للمرة الأولى- بإتباع “أساليب النازية”، ووجه هجومه إليها قائلاً في إسطنبول “أنت الآن تستعملين أساليب النازية”.

وتابع قائلاً: “ضد من؟ ضد إخواني وأخواتي الأتراك في ألمانيا، ضد الوزراء من إخواني وأخواتي، ضد الإخوة والأخوات البرلمانيين الذين يسافرون إلى هناك (ألمانيا)”.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية النزاع القائم حول ظهور ساسة ووزراء أتراك في ألمانيا للترويج للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا من شأنه منح أردوغان المزيد من السلطات، بحسب وصف منتقديه.

يذكر أن مدنا ألمانية ألغت خلال الفترة الماضية فعاليات كان مقرراً أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري في ألمانيا.

وكان الرئيس التركي قد اتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخراً بالقيام “بممارسات نازية” واتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات.

ويدورخلاف دبلوماسي بين تركيا وهولندا حالياً على خلفية حظر الأخيرة ظهور وزيرين تركيين في فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية التركية أمام الجالية التركية في روتردام. (DPA)

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