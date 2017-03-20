بعد أن خلعته زوجته السعودية .. الممثل المصري حسين فهمي ينوي الزواج للمرة السابعة

رغم فشل زيجاته الستة السابقة، ورفع زوجته الأخيرة السعودية رنا القصيبي دعوى قضائية تطالب بخلعه، وأيضاً طليقته الخامسة لقاء سويدان دعوى قضائية تطالب بمؤخر الصداق، إلا أن مصادر مقربة من النجم المصري حسين فهمي أكدت إنه يفكر في الزواج للمرة السابعة بحسب ما ذكرت مجلة لها، حيث أكد لأصدقائه إنه لا يمكن ان يعيش بدون حب، وإعتاد على وجود امرأة في حياته .

وأضاف حسين لأصدقائه أن المشاكل التي تعرض لها الفترة الأخيرة بسبب زواجه لم تؤثر على نفسيته، بل تعامل معها ببساطة وترك لمحاميه التعامل مع الدعاوى القضائية، ولم يشغل نفسه بهذه التفاصيل.

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